Oggi si è celebrata la "Giornata del Dono"

Nel servizio l'intervista a Katia Savoretti (Coordinatrice Polo Associazioni Socio Sanitarie)

Istituita lo scorso anno a San Marino con una istanza d’Arengo presentata dal Polo delle Associazioni Sanitarie e Socio-sanitarie della Repubblica, rappresenta un riconoscimento per tutti coloro che ogni giorno operano e si dedicano per il bene comune. Una giornata che arriva in un momento particolare, scrivono le associazioni, caratterizzato dalla profonda crisi della coesione sociale.

"L’istituzione di questo giorno - ribadiscono Segreteria alla Sanità e Associazioni - è un’opportunità per incoraggiare e favorire il volontariato, oltre a promuovere la solidarietà". Anche San Patrignano celebra questo giorno: “Un momento per coltivare il valore della solidarietà, per sentirsi parte di una grande comunità e spendersi con gioia per gli altri”.

