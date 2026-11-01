Ognissanti, Papa Leone: “dopo la tregua a Oleshky, crescano le iniziative di pace” Durante l'Angelus, il richiamo all'impegno per la pace e alla santità come vocazione da vivere nel quotidiano

“La santità non è un privilegio per pochi, ma è una vocazione universale che interpella ciascuno di noi, lì dove viviamo". È un messaggio carico di speranza, che Papa Leone affida nella festività di Ognissanti. Non una medaglia da esibire, né un traguardo irraggiungibile: la santità si misura nel quotidiano, una scelta fatta di piccoli gesti d’amore e rifiuto della violenza.Affacciandosi su piazza San Pietro all'Angelus il Pontefice ha ricordato l'immensa schiera di santi e beati che sfugge alle statistiche e al calcolo umano: non solo le figure proclamate dalla Chiesa, ma le innumerevoli persone buone che hanno risposto all'avidità e alla violenza con la forza disarmata del bene. Storie spesso invisibili al mondo, ha sottolineato il Papa, ma che Dio conosce e custodisce nel profondo. Da qui l’invito finale, rivolto a credenti e non: non stancarsi mai di costruire la pace, partendo dalle relazioni più semplici della quotidianità fino alle grandi sfide del nostro tempo.

E non manca il riferimento all'azione umanitaria a favore dei civili a Oleshky, anche in virtù del ruolo di mediazione che lo stesso Pontefice ha tenuto per la tregua tra russi e ucraini: “Auspico che la collaborazione tra le parti che ha reso possibile questo doveroso gesto di umanità faccia crescere la volontà di dialogo e porti a nuove iniziative concrete di pace".

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