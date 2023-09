EMITTENTE DI STATO Ok alla ratifica collaborazione radiotelevisiva Italia-San Marino La soddisfazione della senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari costituzionali.

L'Aula del Senato ha approvato il ddl per la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. Il testo passa all'esame della Camera. L'Assemblea ha poi dato il via libera definitivo al ddl per la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 27 settembre 2021.



"È uno strumento che rafforza la cooperazione in materia tra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo economico e sociale tra i due Stati. Colgo l'occasione per esprimere la mia personale soddisfazione avendo fatto il sindaco per dieci anni nel primo comune italiano di confine con la Repubblica di San Marino, consolidando anni di proficua collaborazione istituzionale oggi anche qui in Senato", ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari costituzionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: