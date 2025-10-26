Olimpiadi della Robotica: la squadra sammarinese è pronta a partire per Panama

Marco Leardini, Lorenzo Gasperoni, Emanuele Zecchinel, Elena Amati e Matteo Ciavatta sono i 5 giovani sammarinesi che rappresenteranno il titano alla prossime olimpiadi di robotica in programma dal 29 ottobre al 1° novembre a Panama. Dopo l'esperienza ad Atene una nuova sfida per tenere alti i colori del titano in un campo unico e appassionante.

"È come una vera e propria Olimpiade - racconta Matteo Ciavatta - sono 190 paesi chiusi in uno stadio con il suo piccolo stand in cui si posiziona con i robot tutti i suoi pezzi, le bandiere, spesso danno dei souvenir, dei piccoli oggetti come spille che danno a tutti gli altri team. C'è un clima molto positivo di collaborazione e relazione con tutti i team e si riescono a fare tantissime amicizie. Ogni giorno ci sono delle gare, circa 12 a nazione totali e poi ci saranno dei play-off e le finali".

Robotica San Marino realtà in grande evoluzione, nata circa un anno fa. “Sono 13 mesi che ci stiamo impegnando per far aumentare l'interesse nella robotica educativa” spiega uno dei mentor che accompagnerà i ragazzi a Panama Gabriele Vitali.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciavatta (Robotica San Marino) e Gabriele Vitali (Mentor)