Olimpiadi: San Marino ha sfilato coi suoi cinque atleti, la Reggenza ricevuta dall'Imperatore

Ore 21.25 in Giappone, le 14:25 a San Marino quando i cinque atleti biancoazzurri, accompagnati dai tecnici e dal capodelegazione Federico Valentini, hanno sfilato all'Olympic Stadium di Tokio. Portabandiera la nuotatrice Arianna Valloni e il lottatore Myles Amine Mularoni e a seguire il judoka Paolo Persoglia e i due tiratori Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.

In tribuna d'onore i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, tra i pochi Capi di Stato presenti in uno stadio semivuoto per il covid, a causa del quale le olimpiadi per la prima volta si svolgeranno senza pubblico. La Reggenza in mattinata era stata ricevuta al Palazzo Imperiale dall'Imperatore Naruhito, insieme agli altri Capi di Stato e ai massimi rappresentanti delle nazioni partecipanti. Solo il francese Macron, presente, tra i presidenti dei paesi del G7 mentre per gli Stati Uniti c'era la first lady Jill Biden.

Nella delegazione istituzionale sammarinese anche il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e a fare gli onori di casa a Tokio l'ambasciatore Manlio Cadelo. Intanto molti giapponesi continuano a manifestare contro le Olimpiadi nei giorni in cui a Tokio si registra il record dei contagi da Covid mentre tra atleti e addetti ai lavori accreditati i casi hanno raggiunto quota 110.