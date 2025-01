Oliviero Toscani, il ricordo del fotografo sammarinese Maiani: "Fui il suo assistente per quattro anni, mi insegnò tutto" "Non era una persona facile, i suoi 'grazie' li ho sempre ricevuti per interposta persona"

Una vita tra creatività e provocazione: in sessant'anni di carriera, Oliviero Toscani ha lavorato in tutto il mondo per le riviste più autorevoli. Nei suoi scatti ha affrontato, nel "teatro della vita", temi complessi e controversi, come l’uguaglianza razziale, la pena di morte e la lotta all’AIDS, consacrando manifesti visivi dell'attualità del nostro tempo. Nel 2013 incontrò gli studenti dell'Università di San Marino e si raccomandò: “Diffidate da chi vi dice 'ho un'idea'”, un concetto che ribadì anche durante la trasmissione RTV Serenissima.

Provocatorio e irriverente, portò anche a San Marino quell'anticonformismo che era stato fin dall'inizio il suo tratto distintivo. "I suoi scatti, al di là degli schemi, erano il riflesso della nostra umanità", ha dichiarato Fulvio Maiani, che fu suo assistente per quattro anni.

"Mi insegnò tutto, non solo la fotografia, ma anche cosa metterci dentro". Il fotografo sammarinese ricorda con gratitudine la figura del maestro, i successi "e la fatica". Un aneddoto? "Non sapeva dire grazie; me li ha sempre fatti arrivare per interposta persona".

