Oltre 12mila follower per Benniluss, la tiktoker che racconta di San Marino con ironia e leggerezza

Far scoprire San Marino tramite TikTok. È questa l'attività che Benedetta Selleri, in arte "Benniluss", sta portando avanti sul social network più amato fra i giovani.

Nei suoi video racconta della vita sul Titano in modo ironico e leggero, rispondendo alle tante curiosità dei ragazzi italiani che la seguono. "All'inizio - spiega - facevo video per sfogare l'ansia dell'università e poi ho fatto una videoreazione all'Eurovision, che l'anno scorso ho seguito con molta foga e parlando dei commenti degli italiani scrivevano in merito al punteggio che San Marino ha dato all'Italia in quel contest. È diventato viralissimo, oltre le mie aspettative e da lì ho avuto l'idea di far conoscere la nostra repubblica in chiave ironica, con argomenti molto semplici".

Un successo crescente quello di Benniluss, che l'ha portata a superare i dodicimila follower. La sua attività da tiktoker viene portata avanti come hobby, ma rimane fondamentale la creatività. "Se non ho l'idea - spiega - non mi sforzo a pubblicare". Con i suoi video Benedetta sta diventando un punto di riferimento per gli italiani che vogliono scoprire qualcosa di più su San Marino, dalle istituzioni, alla divisione in castelli, ai negozi, ai servizi presenti.

Tantissime le domande a cui si trova a dover rispondere. "Quelle che mi fanno più spesso - racconta - sono se abbiamo una lingua nostra e se abbiamo gli stessi canali televisivi italiani". Un occasione anche per smentire qualche luogo comune su San Marino.

