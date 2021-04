SAN MARINO Oltre 400 persone alla Fiaccolata per la libertà

In marcia, da via Gino Giacomini fino al Pianello, per rivendicare libertà e diritti - dalla scuola allo sport, il lavoro e il tempo libero – limitati dalle restrizioni imposte dalle normative per il contenimento del contagio. Solo sullo sfondo, il dissenso per i recenti 'fatti di via Giacomini'. La luce di 250 fiaccole, tante ne erano state preparate per i partecipanti e subito esaurite - come simbolo di una mobilitazione, autorizzata, “pacifica e apolitica”, partita dal basso, organizzata sulle piattaforme social, raccogliendo da subito l’adesione di Comitati spontanei, ma anche di semplici cittadini, tante le famiglie con bambini.

Nel video, l'intervista a uno dei coordinatori della Fiaccolata, Massimiliano Carlini



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: