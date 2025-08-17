Oltre 50 tartarughe marine spiaggiate in Adriatico: Fondazione Cetacea e Università di Bologna indagano le cause

Dall’inizio dell’estate oltre 50 giovani tartarughe marine, dai 10 ai 40 cm di carapace, si sono spiaggiate lungo le coste di Veneto, Emilia-Romagna e Istria. Lo segnala Fondazione Cetacea, spiegando che molti animali sono arrivati ai Centri di Recupero in condizioni critiche, debilitati e ricoperti di epibionti.

Per la fondazione "i casi sono riconducibili alla sintomatologia della tartaruga affetta da Dts, un acronimo che in italiano sta per sindrome della tartaruga debilitata, che chiaramente ci dice molto degli effetti della patologia ma poco sulle cause: casi di tartarughe affette da Dts si verificano tutti gli anni, ma l’alto numero di quest’anno richiama l’episodio del 2009, in cui Fondazione Cetacea e gli altri Centri di ricerca sulle tartarughe marine lungo la costa intervennero su 173 esemplari in meno di due mesi".

Per indagare le cause, Fondazione Cetacea ha stretto una collaborazione con l’Università di Bologna, in particolare con il gruppo del professor Marco Candela e altri istituti italiani e croati, mentre veterinari e biologi stanno condividendo protocolli di cura e analisi necroscopiche in una task force multidisciplinare.









