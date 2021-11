Oltre 500 terze dosi a San Marino

Giovedì sera raggiunta quota 497 terze dosi a San Marino e con ieri si è ampiamente superata quota 500. I sammarinesi si sono prenotati numerosi, al telefono o in via telematica, appena l'Iss ha dato il via libera agli over 50. Attualmente viene somministrato solo Pfizer. 90 i casi attivi, secondo i dati di ieri. Un mese fa erano 28, con un solo ricovero a fronte dei quattro attuali. Nel week end nessun aggiornamento a San Marino e dunque occorre attendere lunedì quando, come sempre, vengono diffusi anche i dati su base settimanale. Di certo sul Titano, come in tutta Europa si registra un progressivo aumento dei casi.









In Italia, intanto, è un sabato d'allerta. Nonostante il divieto di cortei nei centri storici i no vax hanno annunciato manifestazioni in varie città. In attesa del report complessivo del Ministero della Salute alcun regioni hanno già diffuso i numeri di giornata. In Veneto oggi 1.125 nuove infezioni, ieri erano state 1.029. Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Marche e Calabria virano al rosso nella mappa aggiornata sull'incidenza da Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'unica regione italiana a bassa incidenza, in verde, è il Molise. Il resto della Penisola è colorato in giallo. In rosso scuro paesi del Benelux, l'Irlanda e buona parte dell'Europa centro orientale. E con il ciclone quarta ondata torna il coprifuoco in Europa, allarme rosso in Germania e Belgio, l'Austria isola i no vax, l'Olanda in lockdown parziale per tre settimane.