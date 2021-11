Oltre 80 le famiglie che a San Marino si rivolgono alla Caritas: con pandemia + 10/15%

Nella giornata Mondiale dei Poveri, le parole del Papa all'Angelus. “Fare del bene non aiuta a fare carriera né fa notizia, ma resta per sempre, non va mai perduto e chi fa il bene investe per l'eternità". Bergoglio esorta a scelte e gesti concreti per chi è in difficoltà, "e questo vale anche nell'impegno sociale e politico dei cristiani”. Povertà che è una realtà anche per le 80/85 famiglie sammarinesi o residenti che trovano aiuto alla Caritas di San Marino. Almeno 50 quelle che mensilmente e in maniera continuativa bussano alla porta di Casa San Michele. L'età media è superiore ai 50 anni e la povertà sul Titano si annida soprattutto nelle famiglie numerose. ma anche tra persone separate o pensionati. La Caritas li aiuta con un pacco alimentare una o due volte al mese e buoni spesa commisurati al numero dei componenti della famiglia, messi a disposizione dalla Sums che quest'anno ha contribuito con circa 20mila euro. Le volontarie Alida Casadei e Anna Maria Ciavatta invitano chiunque abbia bisogno di aiuto a rivolgersi alla Caritas San Marino il mercoledì mattina. "Non abbiamo la soluzione di tutti i problemi - dicono - ma sia finanziariamente che con un po' di buonsenso e amicizia si può cercare di alleviare i problemi".



Nel video le interviste a Alida Casadei e Anna Maria Ciavatta, volontarie Caritas San Marino