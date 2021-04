Oltre ai monumenti illuminati di blu: sia la giornata della consapevolezza sull'autismo occasione per conoscersi In onda le video pillole a cura di Batticinque

Oggi è la “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” Dal 2007 promuove l'esigenza della conoscenza. Nessun evento in presenza, per il secondo anno consecutivo. Oltre la retorica del blu riflesso sui monumenti simbolo, perché al risveglio delle coscienze deve seguire l'acquisizione della consapevolezza. Nel 2007 le Nazioni Unite sancirono la giornata proprio per permettere di diffondere una sempre più ampia informazione sulla diversità nello sviluppo neurologico delle persone che va compresa e accettata. Nascono per questo le video pillole dell'associazione BattiCinque, realizzate insieme agli alunni e alle insegnanti della Scuola Elementare “L’olmo” di Montegiardino, che anche la nostra emittente sta trasmettendo in questi giorni.

Nel video l'intervista a Fanny Gasperoni, pres Ass Batticinque



