“Oltre Expo”, il racconto della straordinaria partecipazione della Repubblica all'esposizione universale Expo 2025 Osaka Al centro dell'evento le performance della Federazione Balestrieri, della Corte di Olnano, della Compagnia dell'Istrice e i rappresentanti dell'Istituto Musicale Sammarinese

Un racconto corale per restituire la straordinaria partecipazione della Repubblica all'esposizione universale Expo 2025 Osaka, un racconto da condividere con tutti i sammarinesi oggi nella Sala Little Tony di Serravalle con l'evento speciale "Oltre Expo" al quale ha partecipato anche il Segretario al Turisimo Federico Pedini Amati.

"Abbiamo voluto dedicare questa giornata non solo a celebrare questa partecipazione ma anche a regalare questo tipo di emozioni alla cittadinanza samarinese per far vedere qual è il tipo di immagine che noi abbiamo trasmesso nel mondo" ha dichiarato Filippo Francini, Commissario Generale per San Marino Expo Osaka 2025.

Al centro dell'evento le performance che hanno rappresentato lo spirito della Repubblica con i contributi della Federazione Balestrieri, della Corte di Olnano e della Compagnia dell'Istrice, i rappresentanti dell'Istituto Musicale Sammarinese. E' stata allestita anche la mostra fotografica Noi siamo montagne, l'esposizione degli oggetti iconici che hanno segnato la partecipazione, una serie di interviste e testimonianze per raccontare la genesi del progetto e il vissuto della delegazione sammarinese.

"Si è trattata di una responsabilità su due dimensioni differenti. La prima, quella di rappresentare il mio Paese in un contesto internazionale nel rispetto dei valori della storia e dell'identità, raccontarla con autenticità e con una visione globale. La seconda, quella di creare le condizioni perché ogni membro del team potesse esprimersi al meglio" ha commentato Laura Franciosi, Direttrice Padiglione San Marino Expo Osaka 2025.

Una sintesi perfetta di quello che il Padiglione della Repubblica ha rappresentato, un luogo di confronto e di prestigio in grado di attirare quasi quattro milioni di visitatori e riscuotere un successo senza precedenti con quasi 4 milioni di vistatori.

"L'elemento identitario forte di questo progetto e che ha fatto vincere anche il primo premio alle ragazze e ai ragazzi dell'Università è quello di rappresentare in qualche maniera un elemento di landmark, un elemento forte della nostra Repubblica che è il monte e come far vivere all'interno di un padiglione questa esperienza. Abbiamo immaginato di lavorare sulle linee curve, sinuose, organiche e immaginare che i visitatori potessero entrare all'interno di questo straordinario elemento geologico e naturale che è la montagna che regge anche la Città di San Marino" ha concluso Riccardo Varini, Responsabile Corso di laurea triennale Design UNIRSM. Nel video le interviste a Riccardo Varini, Responsabile Corso di laurea triennale Design UNIRSM, Laura Franciosi, Direttrice Padiglione San Marino Expo Osaka 2025.



