Oltre i Confini - Lunedì 6 ottobre la maratona per raccontare la nuova San Marino RTV

Lunedì 6 ottobre, San Marino RTV (canale 550) realizza una lunga maratona per la presentazione dei nuovi studi high tech e il palinsesto autunnale. 10 ore di diretta a partire dalle 8.30, con protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi della televisione, della radio, della cultura, dell’informazione e della politica. È la voce di un Paese che evolve, che innova, che si racconta al mondo con orgoglio e visione.



San Marino RTV continua la 'rivoluzione' impressa dal Direttore Generale Roberto Sergio e che, nell'arco di nemmeno un anno, ha già portato al canale unico 550, al cambio di logo e ad una programmazione arricchita nell'offerta.



Lunedì 6 ottobre, in onda una maratona televisiva di dieci ore in diretta, a partire dalle 8.30 del mattino, segnando l’avvio della nuova stagione della Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino.



Con l’evento speciale “RTV – Oltre i Confini”, l'emittente presenta i nuovi studi high-tech e il palinsesto autunnale, in un appuntamento che unisce spettacolarità televisiva, riflessione istituzionale e partecipazione corale.



San Marino RTV dà seguito alla sua trasformazione, con un’identità rinnovata che coniuga radici solide e visione contemporanea, con spiccata vocazione internazionale. La TV di Stato riafferma, così, la propria missione: essere presidio culturale, sociale e informativo, ponte tra la comunità sammarinese e il mondo.



Un evento di identità e innovazione

Il cuore della presentazione sarà lo Studio 1, un grande studio circolare a 360 gradi, suddiviso in quattro aree tematiche – Politica, Attualità, Intrattenimento, Fiction e Sport, – ciascuna animata da contenuti esclusivi, contributi video e testimonianze di ospiti di rilievo.



Non mancherà lo spazio istituzionale che ospiterà le più alte cariche della Repubblica di San Marino e i vertici di RTV, a sottolineare il valore dell'emittente di Stato come strumento di crescita, autonomia e prestigio nazionale.



Un racconto corale

La regia televisiva, con un innovativo sistema di camere remotate, guiderà lo spettatore in un percorso dinamico e coerente, alternando montaggi emozionali, contributi video, dialoghi tra alcuni dei nomi più prestigiosi della televisione, della radio, dell’informazione, della politica e della cultura. Collegamenti anche dal nuovo studio virtuale per la presentazione di format innovativi e contenuti immersivi.

Ospiti negli studi di San Marino RTV: i Segretari di Stato sammarinesi Luca Beccari, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati; il Consigliere Pdcs, Francesca Civerchia; il Presidente e Ad di GVM Care & Research, Ettore Sansavini; il Direttore di Domino Dario Fabbri; e nomi d'eccezione del panorama televisivo come Roberto Giacobbo, Luciano Onder e Giovanni Terzi.



Filo diretto con gli studi di Montecitorio News24, grazie alla collaborazione con il Presidente di CEOforLife, Giordano Fatali, in un susseguirsi di collegamenti con protagonisti, tra gli altri: Corrado Augias; Paolo Mieli; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini; la Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Barbara Floridia; il senior advisor della Fondazione Leonardo Med-Or, Daniele Ruvinetti; il Professore emerito di Comunicazione e processi culturali alla Sapienza di Roma, Mario Morcellini; il Rettore di UniCusano, Fabio Fortuna; i Direttori delle principali agenzie di stampa italiane Luigi Contu (Ansa), Rita Lofano (Agi) e Davide Desario (Adnkronos).



Ampio spazio dedicato alle donne e all'universo femminile con Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Monica Maggioni, Annalisa Chirico, Nunzia De Girolamo e il Consigliere sammarinese di Alleanza Riformista, Denise Bronzetti.

San Marino RTV invita il pubblico a partecipare a questa nuova stagione televisiva, specchio di una comunità radicata nel presente e proiettata verso il futuro: un anno di televisione capace di emozionare, informare e unire.



San Marino RTV trasmette:

canale 550 DTT, SKY, TivùSat

Radio San Marino: FM 102.7 – FM 103.2

DAB+ Regione Lazio e su RaiPlay Sound

On demand: www.sanmarinortv.sm

Fb: @SanMarinoRTV

X: @SanMarino_RTV

IG: @sanmarinortv

TikTok: san.marino.rtv

YouTube: @SanMarinoRTVOfficial









