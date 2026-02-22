CRISI UMANITARIA "Oltre il confine": a Domagnano due palestinesi raccontano la vita a Gaza Il Collettivo San Marino per la Palestina ha portato a Domagnano la studentessa Yara Abushab e dell’attivista palestinese Jasmin Amadne, che hanno raccontato la vita a Gaza prima e dopo i bombardamenti

Un appuntamento che accende i riflettori su una delle crisi più drammatiche e discusse del nostro tempo. “Oltre il Confine: immagini e testimonianze da Gaza e dalla Palestina occupata” è il titolo dell’incontro promosso dal Collettivo San Marino per la Palestina alla Sala Montelupo di Domagnano. Al centro, le voci di Yara Abushab, studentessa in medicina – in collegamento -, e dell’attivista palestinese Jasmin Amadne, che hanno raccontato la vita a Gaza prima e dopo i bombardamenti, la quotidianità sotto il cessate il fuoco e le incertezze che segnano il futuro.

"Sono nata in Palestina e ci ho vissuto due anni - racconta Amadne - poi ci sono tornata per studiare. Lì ho capito proprio cosa vuol dire il significato della vita, della morte, perché lì ho perso amica e compagni all'università. Nel 2006 arrivata in Italia ho deciso di dedicarmi all'attivismo, principalmente via social. Per diffondere una corretta informazione ed evitare la disumanizzazione".

Secondo fonti palestinesi confermate da osservatori internazionali, la tregua annunciata nell’ottobre 2025 sarebbe stata violata oltre 1.600 volte in quattro mesi, mentre dall’inizio dell’offensiva nel 2023 si contano almeno 72mila palestinesi uccisi nella Striscia, con migliaia di feriti anche durante la tregua e nuovi raid che nei giorni scorsi avrebbero provocato altre vittime. In Cisgiordania, denunciano le relatrici, proseguono violenze, incursioni e restrizioni. L’iniziativa, patrocinata dalle Segreterie di Stato Cultura e Territorio, si è proposta come spazio di ascolto e confronto, richiamando l’attenzione sui temi dell’autodeterminazione e dei diritti umani.

"Gli amici a Gaza ovviamente vivono giorno per giorno - continua Amadne -. Perdere un amico è diventata una quotidianità, però ci dà forza per parlare di loro. Invece quelli in Cisgiordania ci raccontano che quando escono da casa la mattina danno l'addio ai genitori, perché non sanno se rientreranno".

