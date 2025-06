“Oltre la Terra”: a San Marino torna il simposio internazionale sugli UFO

Un weekend spaziale atterra a San Marino: torna il Simposio Mondiale sugli UFO, al Kursaal, giunto alla sua 34esima edizione. Il titolo parla chiaro: si guarda in alto, “Oltre la Terra”. Un manipolo internazionale di esperti da dieci Paesi per discutere di fenomeni aerei non identificati, tecnologia sconosciuta e presenze intelligenti — quelle extraterrestri, ovviamente. Perché “c'è vita intelligente sul pianeta Terra?”: si chiedono provocatoriamente gli ufologi, in una fase storica dominata da tensioni internazionali altissime.

"Chi ha la capacità di distinguere i droni effettivi da quelli che loro dicono essere droni giganti che addirittura entrano in acqua e ne escono? - si chiede Roberto Pinotti, presidente Centro Ufologico Nazionale - Non lo dico io, lo dicono loro. Quindi capite che qui si cerca di mettere tutto sotto il tappeto perché è scomodo dire le cose proprio come stanno".

Sul tavolo, temi che sembrano usciti da un film, ma che in realtà provano a mettere in crisi un certo scetticismo accademico e governativo: ci sono documenti, testimonianze, rapporti, spiegano gli esperti. E persino un vecchio caso italiano del 1933. A coordinare i lavori il Centro Ufologico Nazionale italiano, la più longeva associazione al mondo, che da anni raccoglie dati, dossier e anche rivincite storiche. Nessuna invasione, per ora. Ma un certo interesse da parte di chi — forse — ci osserva da fuori. Con il giusto mix di fascino e mistero. Sarà vicino un avvicinamento? "Questo è la speranza - risponde Pinotti -. Ormai la situazione è cambiata negli ultimi 2-3 anni, dopo lo sdoganamento degli UFO da parte del Pentagono che contrariamente a tutto quello che ha detto per 70 anni ci ha detto che gli UFO esistono, che sono caratterizzati da tecnologia avanzata, che sono sotto controllo intelligente e non si sa da dove vengono. Tutti vorrebbero sapere ma da dove vengono? Non credo che si possa minimamente temere nulla da questi altri, perché in tutto questo arco temporale non è successo nulla".

Nel video l'intervista a Roberto Pinotti (presidente Centro Ufologico Nazionale)