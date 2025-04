“E CONTINUANO A MANGIARE FAGIOLI” Omaggio a Bud Spencer e Terence Hill: San Marino accoglie un nuovo set cinematografico Il docufilm nasce da un’idea del sammarinese Marcello Vicini e rappresenta un tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Un omaggio al cinema western all’italiana e alla leggendaria coppia Bud Spencer e Terence Hill. Sono iniziate le riprese a San Marino di alcune scene del docufilm “E continuano a mangiare fagioli”, diretto da Daniel Mercatali e prodotto da Humani Film International S.R.L. Il docufilm nasce da un’idea del sammarinese Marcello Vicini e rappresenta un tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill.

"Il progetto nasce da Marcello Vicini - spiega Daniel Mercatali, regista - che ha scritto un libro e dal libro si è fatta un docufilm, quindi mi sembra giusto omaggiare sia il territorio di San Marino e la partenza è giusta che parte da qui".

"L'idea nasce dai fan - aggiunge Marcello Vicini, attore - io non ho fatto altro che intervistare tanti personaggi del mondo cinematografico dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fra cui il grandissimo Andy Luotto. È un docufilm speciale nato da un crowdfunding, una raccolta fondi tra i fan e siamo riusciti a raggiungere una cifra tale da riuscire a iniziare le riprese".

Progetto importante anche per la Segreteria di Stato al Turismo che continua a lavorare per promuovere il territorio come set cinematografico di eccellenza, generando così i flussi turistici di appassionati e curiosi.

"È un progetto ambizioso - aggiunge Martina Sissi Palladini, attrice - è un progetto che comunque va a toccare l'argomento del genere dei film western, non solo il classico monumento a Bud Spencer e Terence Hill, ma siamo andati ad intervistare anche figure che la gente normale non conosce, siamo andati oltre".

Nel servizio le interviste a Daniel Mercatali (Regista), Marcello Vicini (Attore), Andy Luotto, Ermanno Cameroda (Produttore) e Martina Sissi Palladini (Attrice)

