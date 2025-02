Omicidio Paganelli: Manuela Bianchi sarà nuovamente ascoltata dagli inquirenti

Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023, verrà nuovamente ascoltata dagli inquirenti nei prossimi giorni. La sua convocazione segue quella di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, il cui recente audio sembra insinuare un coinvolgimento di Bianchi nel caso. In un'intervista a Il Resto del Carlino,

Bianchi ha dichiarato di essere pronta a rispondere con sincerità a qualsiasi domanda, ritenendo però che molti aspetti della vicenda siano già stati chiariti. Ha inoltre respinto le accuse di Bartolucci, sostenendo che la donna avrebbe mentito e modificato la sua versione dopo la scoperta della relazione extraconiugale tra lei e Dassilva. Secondo Bianchi, Dassilva si trova in carcere non a causa sua, ma per le numerose incongruenze emerse nelle dichiarazioni sue e della moglie, giudicata inattendibile dal Tribunale del riesame.

L’inchiesta, afferma, potrebbe essere vicina a una svolta proprio grazie alle nuove rivelazioni. Sul recente esperimento giudiziale in cui Dassilva ha ripercorso il tragitto ripreso da una telecamera la sera del delitto, Bianchi ha osservato che l’indagato sembrava avere un atteggiamento sereno.