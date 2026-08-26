Omni, la nuova app per avere il Titano in tasca: 250 download in una settimana

Un'applicazione per avere il Titano in tasca. È l'idea dietro Omni, una nuova app che aggrega appuntamenti, informazioni utili e notizie da San Marino in un solo posto. Progettata e sviluppata in modo indipendente da tre giovani – Federico Casadei, Giacomo Gualandi, Guido Lividini - si propone di diventare una "guida" alla vita quotidiana in territorio, pratica e veloce da consultare.

C'è una sezione dedicata agli eventi, una su viabilità e chiusure stradali, ci sono i volantini dei supermercati e anche le ultime notizie. Inoltre, c'è anche un assistente basato sull'intelligenza artificiale, che risponde in tempo reale a tutte le domande degli utenti su San Marino. Gratuita sia per iOS che per Android, in meno di una settimana dal rilascio Omni ha già avuto più di 250 download e 10mila visualizzazioni. "Io ho passato molta della mia vita all'estero. Quando sono tornato però a San Marino ho notato come l'utente sammarinese e l'azienda sammarinese avessero molta difficoltà a creare una presenza on-line che fosse funzionale, attiva e adatta al giorno d'oggi. Omni, l'app companion per il cittadino sammarinese, è stata pensata con l'idea di essere di supporto al cittadino sammarinese e di essere utilizzata tutti i giorni per tutte le attività e tutto ciò che concerne il territorio di San Marino: dalle attività agli orari ai siti web, con il supporto AI che deve essere comunque non sostitutivo", spiega Gualandi.

Ma non è solo ai cittadini che Omni vuole rivolgersi: la app vuole anche proporsi come un supporto per la comunicazione aziendale, fornendo alle imprese sammarinesi la possibilità di una promozione focalizzata sul territorio. "Sappiamo benissimo che il mondo dei social è un mondo dove miliardi di informazioni capitano quotidianamente all'occhio dell'utente. Diciamo che la comunicazione sull'app viene fatta in maniera molto più diretta e molto più mirata per l'utente sammarinese, quindi un'azienda che si vuole sponsorizzare anche su Omni può farlo tramite un nostro banner pubblicitario", afferma Lividini.

Nel servizio le interviste a Giacomo Gualandi e Guido Lividini