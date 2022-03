OMS Europa premia il personale ISS per l'impegno nell'emergenza Covid

Sentiamo Claudio Muccioli e Roberto Ciavatta

2021: anno internazionale dei lavoratori sanitari e assistenziali. L'OMS premia chi è stato in prima linea, quella delle corsie dell'Ospedale, durante l'emergenza pandemica. “l'OMS ha colto nel segno dedicando l'anno a tutti i lavoratori della sanità che si sono prodigati – dice il Responsabile dell'Authority Sanitaria Claudio Muccioli - dedicandosi solo a ci ha avuto problemi con il Covid”. Davanti ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari, Bettina Menne - responsabile iniziativa piccoli Stati OMS - porta il 'grazie' dell'organizzazione: “Avete dato tanto, ai pazienti e ai cittadini, è ora che il mondo inizi a proteggere voi” – dice - mentre quantifica l'impatto del Covid sui 13 milioni di operatori sanitari nella pandemia: stress, insonnia, depressione effetti riscontrati anche per l'eccessivo carico di lavoro e promette investimenti in formazione, per condizioni di lavoro dignitose, per un supporto psico-fisico.







Nella giornata dedicata, ricorda le donne in corsia il Direttore Generale Francesco Bevere, riconoscendo a Bettina Menne “il ruolo di cerniera svolto in momenti difficili in ambito internazionale”, auspicando collaborazioni con l'ISS anche in programmi di ricerca. In un rapporto tra San Marino e OMS sempre più saldo: “La lettera a firma del Direttore Regionale Europa, Kluge e la presenza di Bettina Menne testimoniano i rapporti stretti che intercorrono con l'OMS – dice il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta - ma c'è anche il fatto che l'OMS ha sempre seguito gli accadimenti relativi al Covid in Repubblica e ringraziano per le modalità con cui la struttura è riuscita a reagire ala pandemia, nei momenti anche più bui, soprattutto nelle prime fasi”. Il direttore sanitario Sergio Rabini ringrazia il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo: “siete il baluardo – dice – a difesa del senso di comunità”. Premio che va simbolicamente nelle mani dei coordinatori infermieristici, con Elisabetta Ercolani che allarga allo staff, a sottolineare il valore insostituibile del lavoro di squadra.



Nel video, le interviste a Claudio Muccioli, Responsabile dell'Authority Sanitaria e al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta