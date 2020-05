OMS, Segretario Ciavatta nominato rappresentante per la Regione Europa Una nomina di prestigio nel corso della delicata due giorni

Nel corso dell'Assemblea dell'OMS che rimarrà nella storia per i difficili equilibri diplomatici, San Marino ha ottenuto un risultato di prestigio. Il Segretario Ciavatta è stato nominato rappresentate per la Regione Europa

Nel corso della 73^ assemblea dell'Oms, la prima “virtuale” come ha ricordato il direttore Generale Ghebreyesus, sicuramente quella più difficile per via di equilibri in bilico tra crisi sanitaria e politica, San Marino ha ottenuto un risultato di prestigio, particolarmente importante in questi giorni di “riaperture”, visto che potrebbe tradursi in un sostegno da parte dell'OMS. Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, che sta seguendo la due giorni di lavori insieme al direttore dell'Authority sanitaria Gabriele Rinaldi, è stato nominato vice presidente dell'Assemblea stessa, quale rappresentante per la Regione Europa, una delle sei strutture organizzative regionali in cui l'OMS suddivide il mondo. Una nomina di prestigio per il Titano in ambito internazionale caldeggiata dal direttore Regionale dell'OMS Europa Hans Neri P. Kluge.

Il discorso del Segretario è atteso nelle prossime ore, nel corso di una assemblea si diceva teatro di forti frizioni, che ha sul tavolo la risoluzione, appoggiata da 122 Paesi, per un'indagine indipendente sulla gestione della pandemia. Sulla quale la Cina frena. “Andrà fatta quando l'emergenza sarà sotto controllo” ha detto nel suo intervento il presidente cinese Xi Jinping, che si è difeso da ogni accusa "Abbiamo agito con trasparenza e rapidità" ed ha annunciato che la Cina donerà "2 miliardi di dollari" all'organizzazione per combattere il coronavirus. Ma la risoluzione rimane sul tavolo e solo domani, a fine lavori, si saprà se anche san Marino è tra i paesi che l'appoggia.

Nel video l'intervista al Segretario Roberto Ciavatta



I più letti della settimana: