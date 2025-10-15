INSIAMO Oncoematologia pediatrica: al Kursaal il convegno scientifico Appuntamento in programma venerdì 17 ottobre voluto dall'Associazione Sammarinese INSIAMO e patrocinato dalle Segreterie di Stato per la Sanità e Turismo.

Un importante momento di confronto tra esperti della sanità e rappresentanti delle associazioni di volontariato per approfondire i nuovi orizzonti della ricerca e cura in ambito oncoematologico pediatrico. È l'obiettivo della sessione scientifica in programma al Centro Congressi Kursaal, venerdì 17 ottobre, voluta dall'Associazione Sammarinese INSIAMO con il patrocinio delle Segreterie di Stato per la Sanità e Turismo.

"Lo avevamo già annunciato assieme all'associazione INSIAMO e alla Segreteria di Stato per la Sanità - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo - in occasione dell'Isola che non c'è, al parco Ausa. Nel caso specifico quando parliamo di attenzioni ci riferiamo chiaramente all'oncoematologia pediatrica. È l'occasione per le famiglie, per i cittadini e per gli stessi medici di parlare del tema che noi abbiamo trattato in maniera un po' più leggera nell'occasione della festa del parco Ausa".

Tra i temi trattati: la terapia cellulare nelle neoplasie pediatriche, il ruolo del microbiota come opportunità di cura, l’importanza delle cure palliative e il valore dell’educazione scientifica al servizio dell’uomo.

"Per INSIAMO - sottolinea Jader Tosi, associazione INSIAMO - questo è un sogno che si realizza e di seguito a quello che è stata la prima festa al parco tre anni fa siamo riusciti a realizzare anche questo questo evento che ha avuto luogo anche grazie a una foto che ha cristallizzato un qualcosa che è un pensiero, vedere le persone nel parco sedute che ascoltavano i medici che raccontavano i percorsi di cura che avrebbero fatto i bambini presso gli istituti. Questo ci ha fatto pensare che era una richiesta da parte dei cittadini di avere più delucidazioni su quelle che sono le nuove frontiere anche della cura".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo) e Jader Tosi (Associazione INSIAMO)

