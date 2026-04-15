SANITÀ Oncologia, ripartono i lavori: una ristrutturazione "totale", a vantaggio di pazienti e operatori ISS: "Interventi indispensabili, daremo le risposte giuste ai bisogni delle persone"

Rifacimento degli impianti elettrico, idrosanitario, di climatizzazione e antincendio, ma anche creazione di strutture interne per la somministrazione di ossigeno e medicinali. Una ristrutturazione totale, quella in corso al reparto di Oncologia dell'Ospedale di Stato, che comprende anche le finiture architettoniche con l'abbattimento di alcuni muri, con l'obiettivo di creare un open space dove saranno allestite poltrone e letti per ospitare fino a otto persone contemporaneamente.

Il Segretario di Stato Marco Gatti - contattato telefonicamente – dichiara che la ripresa dei lavori per il Day Hospital di Oncologia costituisce un segnale concreto dell’impegno delle Istituzioni nel continuare a investire sulla qualità dei luoghi di cura. Un servizio più funzionale, sicuro e attento alla riservatezza rappresenta un sostegno concreto agli assistiti e alle loro famiglie, chiamate ad affrontare un percorso spesso complesso e prolungato.

Ha dichiarato il Direttore Sanitario dell'ISS Alessandro Stefano Bertolini: "I lavori sono indispensabili perché la risposta ai bisogni dei pazienti oncologici oggi è la prima risposta che si deve dare. Noi ci siamo trovati il progetto e l'organizzazione in corso d'opera, perché era già stato deciso da un'amministrazione precedente, non abbiamo fatto altro che avallare quello che era stato fatto con alcune piccole modifiche sulla base della nostra esperienza di precedenti lavori. Con questi nuovi spazi daremo le risposte giuste ai bisogni dei pazienti."

Il reparto sarà dedicato al day hospital oncologico, un regime ambulatoriale che richiede una permanenza anche di molte ore. Oltre agli spazi per la degenza dei pazienti, ci saranno anche quattro stanze per le visite mediche e infermieristiche.

La ristrutturazione è curata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori pubblici e interessa una superficie di 500 metri quadri. L'arredamento sarà interamente donato da ASLEM, associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie e le emopatie maligne, che ha sostenuto il progetto e ci ha creduto fin dall'inizio.

Le parole della Direttrice (facente funzione) dell'UOC di Oncologia Anna Maria Bugli: "Il progetto nasce proprio con l'idea di voler unire accoglienza al paziente e la cura, quindi unire questi due elementi fondamentali per migliorare sia l'accoglienza, quindi un ambiente più luminoso, con ambienti più nuovi che possono aiutare il paziente che passa tante ore, spesso quando fa le terapie all'interno del hospital, ma che sia comunque anche un ambiente funzionale adatto per gli operatori, quindi gli assistenti, gli infermieri e i medici che operano nel hospital."

Interviste a: Alessandro Stefano Bertolini, Direttore sanitario ISS. Anna Maria Bugli, Direttrice UOC Oncologia e Onco-ematologia Ospedale di Stato



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: