ANTICICLONE AFRICANO Ondata di caldo: il picco è atteso venerdì San Marino in emergenza idrica dal 6 luglio: i consumi sono tornati a salire

Si intensificano gli effetti dell'ondata di calore proveniente dall'Africa che ha investito tutta la penisola Italiana. Otto, oggi, le città del centro-sud da bollino rosso: il massimo livello di rischio per la salute dovuto al caldo. Domani saliranno a 10 ma il picco è previsto per venerdì prossimo con 15 città da bollino rosso, da Bologna verso sud fino a Palermo, ma anche a Trieste, Brescia e Bolzano. In Sardegna Sicilia e Calabria prosegue l'emergenza incendi, mentre a causa dell'assenza di precipitazioni significative a San Marino prosegue l'emergenza idrica dichiarata lo scorso 6 luglio, con una serie di divieti, compreso quello di innaffiare prati, orti e giardini. In un primo periodo i consumi idrici generali erano scesi sul Titano ma poi sono tornati a risalire.

