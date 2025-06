Ondata di caldo in arrivo: fine settimana da bollino rosso in diverse città italiane

Il primo fine settimana rovente dell’estate 2025 è ormai alle porte. Secondo il bollettino ufficiale del Ministero della Salute, sabato 14 giugno scatterà il bollino rosso – il livello massimo di allerta per le ondate di calore – in sei città italiane: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone. Il bollino rosso indica un rischio elevato per la salute, non solo per le persone più vulnerabili – come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche – ma anche per la popolazione attiva e in buona salute, soprattutto in caso di attività all’aperto. Alla lista si aggiungono cinque città in bollino arancione, segnalate come a rischio moderato: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

Sebbene nessuna città della costa romagnola sia al momento inserita nei livelli massimi di allerta, anche in Emilia-Romagna è previsto un significativo aumento delle temperature, con bollino giallo per caldo estremo valido per sabato 14 giugno. Secondo le previsioni meteo, a Rimini si toccheranno i 29–30°C, con tassi di umidità elevati che faranno percepire temperature anche superiori.

Il caldo afoso sarà particolarmente intenso nel pomeriggio, accompagnato da cielo velato e scarsa ventilazione. Situazione ancora più calda a San Marino, dove il termometro potrebbe salire fino a 35°C, specie nelle ore centrali di sabato e domenica. Anche qui è prevista allerta gialla da parte del servizio meteorologico regionale, con raccomandazioni per ridurre le attività all’aperto e favorire la permanenza in luoghi freschi.

Il picco del caldo è atteso tra venerdì 13 e domenica 15 giugno. A partire da lunedì 16, le condizioni potrebbero leggermente cambiare: sono previste instabilità e possibili temporali, soprattutto nelle zone interne e collinari. Tuttavia, le temperature resteranno elevate, con massime ancora sopra la media stagionale.