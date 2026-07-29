Ondata di calore ed emergenze climatiche: Attiva-Mente lancia l'Istanza d'Arengo per soccorsi inclusivi

L’anticiclone africano cinge d'assedio l'Italia e San Marino con una quarta ondata di calore destinata a durare fino a Ferragosto. Picchi estremi oltre i 40 gradi, "notti tropicali": il termometro segna l'emergenza, ma è il corpo umano a pagarne il prezzo più alto. Il caldo mette a dura prova soprattutto anziani e persone fragili, aumentando il rischio di disidratazione, aggravamento delle patologie croniche e isolamento.

Ed è proprio da qui che parte la riflessione di Attiva-Mente. Perché le ondate di calore, così come incendi, nubifragi, blackout o altri eventi estremi legati alla crisi climatica, non sono più eccezioni. Sono emergenze con cui dobbiamo imparare a convivere. La domanda, allora, è semplice: San Marino è davvero pronta a proteggere tutti? Per l'associazione la risposta passa da una pianificazione che tenga conto anche delle esigenze delle persone con disabilità. Perché in un'emergenza non tutti possono sentire una sirena, leggere un messaggio di allerta, comprendere rapidamente un'istruzione, percorrere una via di fuga o lasciare la propria abitazione senza aiuto. E c'è chi dipende da farmaci, respiratori, ausili o dall'energia elettrica per continuare a vivere in sicurezza.

Ha quindi deciso di presentare un'Istanza d'Arengo che chiede di dare finalmente piena attuazione all'articolo 11 della legge quadro sulla disabilità del 2015. Una norma che obbliga lo Stato a predisporre linee guida specifiche per la Protezione Civile e il Servizio Antincendio, affinché la gestione delle emergenze sia realmente inclusiva. Linee guida che, denuncia Attiva-Mente, a oltre undici anni dall'approvazione della legge non risultano ancora adottate e rese pubbliche. L'associazione chiede quindi che istituzioni, soccorritori e organizzazioni delle persone con disabilità lavorino insieme per costruire un modello di prevenzione capace di non lasciare indietro nessuno. Un tema che richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che proprio quest'anno compie 20 anni. Perché, conclude Attiva-Mente, la sicurezza non può dipendere dalla capacità di sentire una sirena o di scendere una scala. Quando scatta un'emergenza, il soccorso deve essere davvero per tutti.







