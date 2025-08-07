TV LIVE ·
Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano

Possibile tregua solo dopo il 17 agosto, con temporali al Nord

7 ago 2025
Nel corso dei prossimi 10 giorni caldo rovente. Secondo gli eseprti sarebbe in arrivo un anticiclone africano con temperature fino a 40°C all'ombra su gran parte dell'Italia. Si tratterebbe di valori di calore estremo, visto anche il periodo con giornate che hanno iniziato ad accorciarsi.

In particolare, l'anticiclone africano porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche a Milano massime di 36°C e 40°C percepiti a causa dell'alta umidità.

L'anticiclone dovrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; mentre nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca, specie al Nord.




