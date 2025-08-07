Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano
Possibile tregua solo dopo il 17 agosto, con temporali al Nord
Nel corso dei prossimi 10 giorni caldo rovente. Secondo gli eseprti sarebbe in arrivo un anticiclone africano con temperature fino a 40°C all'ombra su gran parte dell'Italia. Si tratterebbe di valori di calore estremo, visto anche il periodo con giornate che hanno iniziato ad accorciarsi.
In particolare, l'anticiclone africano porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche a Milano massime di 36°C e 40°C percepiti a causa dell'alta umidità.
L'anticiclone dovrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; mentre nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca, specie al Nord.
