Onorificenza a Maria Alessandra Sandulli: “San Marino esempio di democrazia che resiste"

“In questo momento storico in cui le democrazie sono in crisi, la Repubblica di San Marino dimostra che i valori democratici possono vivere e resistere”. Con questo elogio al sistema istituzionale e giuridico sammarinese, Maria Alessandra Sandulli ha accolto il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, massimo riconoscimento sammarinese. La giurista è stata membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dal febbraio 2024 a febbraio 2025, quando è stata eletta a giudice della Corte Costituzionale Italiana. Nelle sue parole gratitudine e affetto per il Titano.

"È una grandissima emozione sul serio - ha detto - perché è stato molto bello il periodo perché ho trascorso qui giusto un anno che mi ha dato modo di apprezzare la l'antica Repubblica di San Marino e la peculiarità dei microstati e l'importanza che questa Repubblica ha saputo rivestire anche nell'ambito dei microstati stessi con una valenza paradigmatica."

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, ha sottolineato come l'esperta abbia offerto “un prezioso e illuminato contributo alla giurisprudenza e all’evoluzione del diritto sammarinese”, distinguendosi per “sensibilità istituzionale, rigore e rispetto della singolarità dell’ordinamento del Titano”.

"Abbiamo voluto testimoniare con l'onorificenza - ha aggiunto Belluzzi - il fatto che le relazioni tra istituzioni e tra persone continuano, perché su questo contiamo perché appunto la professoressa Santulli stessa ha manifestato sempre un'attenzione verso il nostro paese ed è un rapporto che andrà avanti negli anni".



Nel loro intervento, i Capitani Reggenti hanno sottolineato che per San Marino “è motivo di onore aver potuto annoverare la professoressa Sandulli tra i componenti del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, mettendo a disposizione della Repubblica la sua dottrina e la sua non comune esperienza”. I Capi di Stato hanno espresso gratitudine verso una personalità “che ha cooperato efficacemente con segnalati servigi alla salute e al decoro della Repubblica”, auspicando che la giurista possa tornare a collaborare “con e per le nostre Istituzioni”.







