COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE ONU, il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni: "Salute al centro per la pace globale" Al meeting di alto livello illustrato il sistema sanitario sammarinese che dal 1955 prevede una copertura universale.

Il tema dell'universalità della copertura sanitaria rappresenta un dovere morale ancora prima di essere un compito politico istituzionale. Così il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni interviene nel meeting delle Nazioni Unite dedicato alle cure e alla salute. “San Marino – spiega – già dal 1955 offre un sistema sanitario con copertura universale per ogni cittadino e residente. Un'azione incentrata su tre principi fondamentali: universalità, eguaglianza e solidarietà. La situazione attuale richiede di rafforzare l'impegno di tutti per offrire ai propri cittadini, senza distinzione, un'assistenza globale”.

"Per quanto non facile in questo frangente socioeconomico - aggiunge - non deve essere solo l'aspetto economico ad orientare le scelte politiche e amministrative. La salute non è un bene di consumo, ma un bene fondamentale ed un diritto universale".

Sottolineata l'importanza della salute per la pace globale e rimarcate le sfide vinte durante la pandemia. Non manca un riferimento all'importante ruolo che i piccoli stati possono avere. "La nostra è una sfida ambiziosa e difficile - conclude - ma dalla quale non si può prescindere, su ciò si misurerà il nostro impegno".

A margine della riunione Mariella Mularoni ha incontrato anche presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni e il ministro della salute Orazio Schillaci. Con Schillaci affrontati i temi della carenza di medici, il reperimento dei vaccini di nuova generazione e la questione previdenziale legata all’impedimento del cumulo contributivo tra San Marino e Italia.

