UN ANNO DOPO Onu: San Marino tra i 141 firmatari risoluzione che chiede stop alla guerra Alle 21.05 lo speciale su un anno del conflitto Russo-Ucraino di Gianmarco Morosini.

A un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'Assemblea Generale Onu ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione in cui si sottolinea "la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite". Tra i voti favorevoli anche quello di San Marino.

Il testo "ribadisce l'impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'unità e integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti" e chiede "la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe". Tra i 75 co-sponsor anche l'Italia.

Alle 21.05 il tg speciale su un anno di guerra di Gianmarco Morosini.

