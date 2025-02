Open Day all'Università di San Marino: otto i corsi di laurea

Al via gli open day dell'Università di San Marino, oggi e fino a domani. Otto i corsi di laurea coinvolti, in tre diverse sedi, fra il Centro Storico e Dogana. Per orientare la scelta universitaria, per studenti delle superiori e le loro famiglie, previsti incontri, visite guidate, workshop. Appuntamenti dedicati anche ai laureati che intendono proseguire, dopo la triennale, con il programma magistrale. Accanto alle caratteristiche di ciascun corso, anche approfondimenti sulle prospettive occupazionali e i servizi offerti.