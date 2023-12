CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Open day CFP: dal prossimo anno nuovo corso per addetti turistico - commerciali Nell'open day odierno illustrati i corsi triennali del CFP che permettono di conseguire una qualifica per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi.

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e sono sempre più richieste figure professionali competenti e capaci di adattarsi. Il Centro di Formazione Professionale punta proprio a preparare professionisti adatti a tutto questo sia sotto l'aspetto teorico che pratico, favorendo l'accesso immediato ai diversi contesti lavorativi. Nell'open day illustrati i corsi triennali del CFP che permettono di conseguire una qualifica per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi.

Dal prossimo anno la novità è quella del settore servizi alle imprese per formare addetti turistico – commerciali con competenze contabili, ricettive, linguistiche con particolare predisposizione alla produzione di materiale per la comunicazione su web e social.

Nel servizio le interviste a Laila Benvenuti (Tutor CFP) ed Ettore Mularoni (Docente CFP)

