SAN MARINO Open day: il centro di formazione presenta la propria offerta formativa Quattro i corsi di qualifica: settore industria e artigianato, servizi alla persona, ristorazione e servizi all'impresa:

Il Centro di Formazione Professionale apre le porte agli studenti del futuro. Presentata l'offerta formativa: al centro dei programmi la formazione di personale qualificato per prendere una licenza e lavorare in proprio al termine del triennio o proseguire gli studi per conseguire un diploma di maturità. Quattro i corsi di qualifica: settore industria e artigianato, servizi alla persona, ristorazione e servizi all'impresa.

Nel servizio le interviste a Claudio Casciano, Graziano Canarezza, Samuele Mazza, Milva Biordi e Jacqueline Fabbri (Docenti)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: