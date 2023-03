Open day UniRSM: speranze e progetti delle future matricole dopo anni difficili Tra studentesse e studenti c'è voglia di guardare avanti e superare i periodi dell'isolamento dovuto alla pandemia

La pandemia e le difficoltà legate all'isolamento non hanno tolto, a ragazze e ragazzi, la voglia di crearsi un futuro. C'è speranza nelle loro parole: non rinunciano ai progetti e al percorso di studi. All'Università di San Marino gli open day per 'trovare' la propria strada, tra presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali, visite nelle diverse sedi dell'Ateneo e testimonianze di chi ha già vissuto la vita da matricola. Dalle testimonianze di studenti e studentesse che stanno terminando le scuole superiori emerge la forza di lasciarsi alle spalle la pandemia e guardare avanti.

Nel servizio le voci di ragazze e ragazzi all'open day dell'Università

