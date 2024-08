Operatori sanitari novax contro San Marino: arriva la sentenza della Corte dei Diritti dell'Uomo

E' attesa per domani, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza nei confronti di San Marino, a conclusione di un procedimento avviato da 26 operatori sanitari operanti in Repubblica, che in periodo di pandemia da Covid 19 avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione, venendo sospesi dal loro lavoro per questo. Si tratta di 19 cittadini sammarinesi, 6 italiani e uno di nazionalità moldava. Si sono sentiti discriminati e per questo motivo si sono rivolti alla Corte dei Diritti, che sta per dare loro una risposta.