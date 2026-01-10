Operazione antidroga a Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman
La polizia ha fatto irruzione in 9 locali notturni. Con lui fermate altre sei persone, tra cui la collega Selen Gorguzel
L'attore turco Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a Istanbul. La polizia locale ha fatto irruzione in nove locali notturni.
L'indagine riguarda le accuse di "possesso di droghe o stimolanti per uso personale", "agevolazione dell'uso di droghe" e "incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione".
Secondo alcuni media turchi, l'attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.
