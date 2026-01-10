IL CASO DEL GIORNO Operazione antidroga a Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman La polizia ha fatto irruzione in 9 locali notturni. Con lui fermate altre sei persone, tra cui la collega Selen Gorguzel

Operazione antidroga a Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman.

L'attore turco Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a Istanbul. La polizia locale ha fatto irruzione in nove locali notturni.

L'indagine riguarda le accuse di "possesso di droghe o stimolanti per uso personale", "agevolazione dell'uso di droghe" e "incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione".

Secondo alcuni media turchi, l'attore è stato rilasciato dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.



