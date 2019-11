ONLUS ANTONIANO Operazione Pane: USOT aderisce all'iniziativa solidale in favore delle mense francescane Sabato 30 novembre 8 ristoranti della Repubblica destineranno una percentuale del proprio incasso all'iniziativa. Le mense francescane mettono in tavola oltre 1000 pasti caldi per le persone in difficoltà

Per chi ha perso tutto il pasto è il primo passo. È su questo slogan che si fonda la campagna “Operazione Pane” della Onlus Antoniano. Dal 2014 aiuta 15 mense francescane in tutta Italia e una ad Aleppo, in Siria, mettendo in tavola oltre 1000 pasti caldi.

In Repubblica l'USOT (Unione Sammarinese Operatori del Turismo) ha aderito con entusiasmo al progetto. Questo sabato, 30 novembre, 8 ristoranti di San Marino destineranno una parte dell'incasso giornaliero all'iniziativa. Complessivamente sono oltre 50 le attività di ristorazione in tutta l'Emilia Romagna che doneranno parte del ricavato di pranzi, cene o addirittura un intero mese di attività alle 15 mense francescane sostenute dalla campagna solidale.

Nel servizio l'intervista a Rosita Asta (Onlus Antoniano)

I più letti della settimana: