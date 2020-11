Orario di chiusura dei ristoranti: San Marino finisce anche sul New York Times

Anche il New York Times nella sua edizione online entra nella querelle nata tra i Sindaci del circondario e San Marino a causa delle diverse restrizioni riguardanti in particolare l'orario di chiusura di bar e ristoranti. “La Repubblica di San Marino, una piccola nazione indipendente situata in Italia, di solito è un valore per la maggior parte degli italiani. Ma recentemente è diventata una fonte di grande preoccupazione per un motivo apparentemente insolito: la cena.”





Così il celebre quotidiano americano entra nel merito della vicenda, ricordando poi che “le restrizioni sul coronavirus introdotte in Italia hanno imposto ai ristoranti di chiudere alle 18:00, ma i bar e i ristoranti di San Marino possono servire i clienti seduti fino a mezzanotte. Dal New York Times ripreso anche il titolo del Resto del Carlino che parlava di “migranti della tagliatella” che andavano fermati e il pressing fatto dai sindaci perchè la Repubblica si adeguasse alle normative italiane.

Nell'articolo anche le posizioni del governo sammarinese con le dichiarazioni del Segretario agli Esteri Beccari che ha affermato che, nonostante le nuove regole italiane, per ora il suo Stato non ha intenzione di introdurre un coprifuoco o di imporre chiusure anticipate a ristoranti e bar. "Non siamo in una situazione critica", ha detto, "quindi cerchiamo di mantenere aperte le aziende". "San Marino non ha la folla delle città italiane", ha scritto la scorsa settimana su Facebook il consigliere Marco Nicolini.









