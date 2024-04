VESCOVO SAN MARINO-MONTEFELTRO Ordinazione episcopale di Mons. Domenico Beneventi: sabato dalle 10.30 in diretta tv e web La celebrazione del nuovo Vescovo di San Marino-Montefeltro dalla Cattedrale di Acerenza

Sabato mattina, nella Cattedrale di Acerenza, in provincia di Potenza, il nuovo Vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, riceverà la consacrazione episcopale. Solo un centinaio di persone della Diocesi potrà essere presente all’evento. Ma sarà possibile seguire la celebrazione in diretta da casa sintonizzandosi sulla San Marino RTV (canale 831) in streaming sul sito dell'emittente, oppure tramite il canale YouTube della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

