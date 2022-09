Ordine Architetti San Marino firma protocollo di intesa con Ordini italiano e delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino

Alla base, c'è l'obiettivo ideale di costruire una comunità di architetti a livello internazionale. E' il primo protocollo di intesa tra gli Ordini dei due Paesi. “Una bella collaborazione – dichiara Francesco Miceli, Presidente Consiglio Nazionale Architetti - su temi e contenuti che riguardano la professione e il ruolo dell'architetto; il contributo importante che la nostra comunità - al di là dei confini - può dare alla città, al futuro della città, al territorio, ai grandi valori architettonici di cui disponiamo a San Marino, come in Italia”. Intesa con l'Ordine italiano, intesa con gli Ordini delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino, in una rapporto già attivo forte della vicinanza dei territori, e che l'accordo iscrive in una cornice formale – rileva Carmen Storoni, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro-Urbino - “all'insegna della condivisione e della qualità, della qualità dell'architettura, dello stare insieme”.

“Gli Ordini di Rimini e di Pesaro-Urbino – prosegue Filomena Marangelli, Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini - non condividono solo confini geografici, condividono un territorio e una storia. E questo può essere solo il presupposto per costruire un futuro insieme, perché il gioco di squadra per noi e fondamentale”. Formazione, deontologia, eventi e concorsi di idee i possibili ambito operativi per la crescita professionale degli iscritti – spiega il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino, Luca Zanotti - in un accordo che, per il Titano, guarda all'Associazione UE: “L'accordo si prefigura come una sorta di saluto propedeutico – aggiunge - all'Accordo di Associazione. Per noi è importante avere un rapporto con l'Italia e arrivare eventualmente, con l'Accordo di Associazione, ad un canale ben definito anche con l'Europa”. Al tavolo con il Segretario al Territorio, Stefano Canti, si guarda insieme alla 83esima Sessione del Comitato Unece, a San Marino a ottobre, e all'incontro, in quell'ambito, con l'archistar Norman Foster.

Nel video, le interviste a Francesco Miceli, Presidente Consiglio Nazionale Architetti; a Carmen Storoni, presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro-Urbino; a Filomena Marangelli, Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini e a Luca Zanotti Pres. Ordine Ingegneri e Architetti RSM

