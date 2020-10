Ordine Avvocati e Notai: prevista in giornata l'ufficializzazione della sospensione dello sciopero

Ordine Avvocati e Notai: prevista in giornata l'ufficializzazione della sospensione dello sciopero.

Ieri la decisione presa dall'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai di sospendere - fino al 31 dicembre - l'astensione ad oltranza dalle udienze penali. A “sbloccare” la situazione, probabilmente, la recente nomina del nuovo Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio. Il dettato assembleare verrà comunque perfezionato nel pomeriggio, al termine di un incontro, cui seguirà un comunicato.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dunque un'apertura di credito a tempo determinato, quella degli avvocati; che chiedono entro fine anno l'introduzione di alcuni provvedimenti ritenuti essenziali per poter lavorare. Fra questi l'avvio dell'iter per un nuovo codice di procedura penale, e interventi che possano porre rimedio alla mancanza in Tribunale di giudici, specie d'appello. La sospensione dello sciopero, fra le altre cose, permetterà il regolare svolgimento della prossima udienza dell'appello del processo “Conto Mazzini”, fissata per il 12 ottobre.



I più letti della settimana: