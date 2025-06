Ordine dei Medici e Odontoiatri di San Marino: "Urgente cambiare lo statuto"

Nel video l'intervista a Massimo Montanari, Presidente Ordine Medici e Odontoiatri di San Marino

Verso la modifica dello statuto? Se n'è parlato nella recente assemblea dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di San Marino. Una questione annosa che per essere compresa va dettagliata. L'Ordine nasce nei primi anni '90 - come organismo di controllo dei medici e a tutela dei cittadini - per regolamentare i liberi professionisti, all'epoca solo odontoiatri. Rappresentanza unica, dunque. Via via, però, le cose cambiano, tanto che nella penultima tornata elettorale, con la nomina a presidente di Davide Forcellini, la situazione in seno al direttivo si capovolge, con 4 medici ed 1 odontoiatra a comporlo. Poi, in applicazione della Legge del 2020, tre anni fa viene imposta l'iscrizione all'Ordine a tutti i medici dipendenti Iss ma non eleggibili, per effetto dello statuto, negli organismi direttivi, generando anche in questo caso, un difetto di rappresentanza ed un infruttuoso scollamento tra appartenenti alla stessa categoria. Oggi, sotto la guida dell'attuale Presidente Massimo Montanari, l'Ordine ripropone proprio l'urgenza di modificare lo statuto, creando a tal fine una Commissione allargata ad hoc. Ma la strada non è in discesa. "Intanto perché l'Ordine dei Medici di San Marino dipende dalla Segreteria alla Giustizia e non dalla Segreteria della Sanità - dice il Presidente Montanari - attualmente, con l'iscrizione dei dipendenti ISS, che sono circa un centinaio, siamo arrivati insieme a registro consulenti, cioè i medici non residenti in Repubblica, ma che lavorano nelle 60 strutture private, siamo arrivati alla quota di 600 medici. Purtroppo poi i medici dipendenti ISS possono votare, come hanno votato nell'ultima tornata elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ma non possono essere eletti, quindi anche questo è un articolo che va assolutamente modificato".

Altra urgenza: la questione pubblicità. "È vietato dalla legge, - ricorda Montanari - non solo dallo Statuto dell'Ordine dei medici, potersi fare pubblicità di tipo sanitario-medico nella Repubblica di San Marino".

Focus dell'Ordine anche sul nodo pensioni. "Il discorso delle pensioni è penalizzante per i medici e non invoglia certo i medici italiani soprattutto a venire a lavorare a San Marino, perché rischiano di non avere una continuità dal punto di vista contributivo. Se cominciano a mancare dei servizi per mancanza di medici, quindi c'è un'insufficienza nell'erogazione sanitaria, qui - sottolinea Montanari - l'Ordine dei medici ovviamente deve prendere una posizione".

