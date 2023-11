Ordine dei Medici sammarinesi: presto l'eliminazione del taglio delle indennità, ma resta il nodo pensioni

Basta col taglio delle indennità. L'Ordine dei Medici della Repubblica di San Marino incassa un primo importante risultato e lo annuncia agli iscritti riuniti in assemblea: dalle istituzioni arriva l'ok ad eliminare la detrazione del 10% sulle indennità degli stipendi, in vigore dal 2010.

Si fa infatti sempre più incisiva l'attività dell'Ordine sul piano delle determinazioni. Sullo sfondo il problema del reperimento del personale medico sempre più complesso: a forte rischio – fanno notare - la continuità nell’erogazione delle varie prestazioni.

Sempre pressante inoltre l'aspetto previdenziale. "L'assemblea – riporta una nota - dopo ampia e circostanziata discussione ha dato mandato alla Commissione interna all'Ordine di portare all'attenzione della politica" una serie di proposte su alcuni temi in attesa di soluzione: i medici chiedono innanzitutto "la cancellazione del tetto dei 3700 euro per il calcolo dell'importo della pensione; poi l'adeguamento dell'importo del riscatto degli anni di laurea e specializzazione equiparabile a quello italiano; infine l'equiparazione delle norme che regolano l'attività dei medici in pensione a quella in vigore per i medici italiani che vengono a lavorare sul Titano".

Proposte precise, dunque, che non lasciano spazio a tentennamenti. E neppure ad eventuali fasi di mobilitazione della categoria, incluso lo sciopero – è stato sottolineato in Assemblea – a fronte di "un mancato riscontro rispetto a queste tematiche”.