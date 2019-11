Ordine geologi sammarinesi insedia il nuovo Direttivo e fa il punto sull'attività

Ha rivestito l'incarico di Presidente per due mandati consecutivi: Conrad Mularoni nel suo discorso di commiato traccia un bilancio, su quanto fatto per la tutela della professione, su quanto ancora da fare in un tema delicato e attuale come la difesa del territorio. Ordine in prima linea nella sensibilizzazione della cittadinanza e delle Istituzioni per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e, sul fronte della sismica, risuona l’auspicio per la realizzazione a breve termine di una carta sulla “microzonazione sismica” in merito alla risposta sismica locale di cui la maggior parte dei Comuni italiani si è già dotata, o si sta dotando.

Una richiesta che suona urgente, soprattutto in vista dell’approvazione del nuovo PRG - quale “strumento fondamentale – segnala l'Ordine - per la pianificazione territoriale”. Ricordata la collaborazione sempre più stretta con l'Università di San Marino come con l'Ordine dell'Emilia-Romagna sul fronte della formazione. Insiediato il Nuovo Direttivo che ha eletto Presidente Cristiano Guerra.