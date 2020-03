Ordine Psicologi offre primo teleconsulto gratuito

Un momento difficile per la comunità, ma anche per il singolo così l'Ordine degli Psicologi di San Marino, su scelta volontaria e individuale dei liberi professionisti, offrono a chi ne avesse la necessità un primo colloquio gratuito di teleconsulto “come gesto – scrivono – di solidarietà verso la popolazione, in un momento di vulnerabilità individuale e sociale”. Iniziativa che si associa a quella avviata in territorio italiano e si affianca a quelle già messe a disposizione dal Servizio di Salute Mentale Istituto Sicurezza Sociale. Consultare l’elenco dei professionisti sul sito www.ordinepsicologirsm.sm.



