LAVORO Organizzazione internazionale Lavoro: nasce la Coalizione Globale per la Giustizia Sociale I sindacati sammarinesi auspicano l'adesione tempestiva di San Marino alla Coalizione

Un futuro di giustizia sociale per tutti. Guidata dalla Organizzazione internazionale del lavoro, nasce la Coalizione per la giustizia sociale che mette insieme governi, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituzioni internazionali, imprese, ONG e università in un'iniziativa trasformativa.

Gli obiettivi? Costruire la resilienza delle società, migliorare la coerenza tra le politiche economiche e sociali e promuovere il dialogo sociale per una prosperità condivisa. E' stata inaugurata ieri a Ginevra in un forum dedicato all'interno della 112° Conferenza Internazionale ILO.

Presente il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Il nostro Paese - ha dichiarato - promuove la tassazione dei super-ricchi nel dibattito del G20. Mai prima d'ora il mondo ha avuto così tanti miliardari. Parliamo di 3.000 persone che possiedono 15.000 miliardi di dollari, che rappresentano la somma dei Pil di Giappone, Germania, India e Regno Unito". "Come ha detto papa Francesco - ha proseguito - non c'è democrazia con la fame, non c'è sviluppo con la povertà, non c'è giustizia con la disuguaglianza".

I sindacati sammarinesi hanno partecipato ai lavori della conferenza internazionale di Ginevra e sono tutti d'accordo sulla necessità di aderire anche alla neonata Coalizione per la giustizia sociale. "E' sicuramente un ulteriore mezzo affinché si traducano in azioni concrete ed effettive gli impegni assunti anche attraverso le varie Convenzioni adottate negli anni" commenta Simona Zonzini, Csdl.

"Ritengo che sia più che opportuno che anche il Governo sammarinese aderisca convintamente in qualità di partner alla Coalizione, così come già fatto da altri importanti Stati” continua il Segretario Generale aggiunto della CDLS Gianluigi Giardinieri, che ha partecipato ai lavori. Anche Riccardo Ceccoli di USL precisa come: "Da oggi abbiamo uno strumento in più per perseguire l’equità sociale che deve stare necessariamente alla base di una società che voglia considerarsi giusta".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: