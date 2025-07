Organizzazione umanitaria Mezza Luna Rossa: gesto di solidarietà verso tre associazioni sammarinesi

Un gesto di grande solidarietà che conferma l'impegno portato avanti da anni della Mezza Luna Rossa degli Emirati Arabi Uniti in territorio. In questa occasione l'organizzazione umanitaria ha donato tre assegni da 11.500 euro l'uno alle associazioni “Oceano Blu”, “INsiamo” e alla fondazione “Centro Anch'io”.

"Ancora una volta gli Emirati Arabi - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - si sono dimostrati paese amico della Repubblica di San Marino non solo perché ci hanno ospitato in quel bellissimo momento all'Expo, ma soprattutto legando la loro vicinanza al nostro piccolo Stato attraverso queste donazioni che non sono scontate".

"Colgo l'occasione per ringraziare per quello che fanno - aggiunge Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria - senza l'associazionismo probabilmente non si riuscirebbe a raggiungere il cuore di tutte le problematiche e sono tante, che investono il mondo in questo caso in particolare dei bambini e della ricerca. Io credo che la solidarietà sia il fine principale e ultimo per cui la politica debba continuare ad impegnarsi".

Presente alla cerimonia anche la direttrice del dipartimento sanità Sabrina Sarti. A consegnare le donazioni l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Abdulla Ateeq Obeid Alsubousi.

"È un ringraziamento grandissimo quello che rivolgiamo agli Emirati Arabi e alla Mezzaluna Rossa - afferma Milva Ceccoli, presidente Fondazione Centro Anch'io - per aver pensato a noi e aver destinato appunto alla nostra bellissima Repubblica questo grande contributo perché a noi associazioni fa bene per continuare i nostri progetti e poi ci fa bene anche al cuore perché ci dà la forza e il coraggio di continuare nei nostri obiettivi".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Rossano Fabbri (Segretario di Stato all'Industria) e Milva Ceccoli (Presidente fondazione Centro Anch'io)