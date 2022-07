Orietta Berti a San Marino: concerto da tutto esaurito ‘Tre serate di emozioni’ pensate e organizzate dalla San Marino Concert Band. Questa sera sale sul palco Gatto Panceri, domani Fausto Leali

E' Orietta Berti la regina dell'estate sammarinese. Fa il suo ingresso trionfale sul palco del Bruno Reffi, accolta dagli applausi di un pubblico numerosissimo. Qualche aneddoto divertente, raccontato con quella genuinità che ne fa amare ancor di più il personaggio. Poi, spazio al talento, esaltato dalla San Marino Concert Band, che continua a spaziare nei generi grazie a prestigiose collaborazioni.

A curare gli arrangiamenti il Maestro Dino Gnassi. Ironica e dalla solare energia, la Berti ha attraversato oltre 50 anni di storia della musica italiana riuscendo a superare ogni confine generazionale. Tanto che oggi, grazie alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro, è amatissima anche dai più giovani. La sua stella brilla più che mai.

Nel cassetto tanti progetti, che ci svela in anteprima: “Adesso sarò con Mediaset per molto tempo, farò il Grande Fratello come opinionista, mentre a settembre uscirà il cofanetto dei miei 55 anni più. Andrò ovunque per promuovere le bellissime nuove canzoni che ho fatto”. San Marino saluta la sua regina. Questa sera gli applausi sono per Gatto Panceri.

