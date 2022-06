MUSICA Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali a San Marino per "Tre serate di emozioni" I tre concerti, organizzati dalla San Marino Concert Band ad ingresso gratuito, si svolgeranno dall'1 al 3 luglio al Campo Bruno Reffi

Un ciclo di concerti, in programma dall'1 al 3 luglio al Campo Bruno Reffi, per coinvolgere diversi stili e generazioni; è l'evento “Tre serate di emozioni”. Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali canteranno sul Titano accompagnati dalla San Marino Concert Band in tre appuntamenti ad ingresso gratuito. “La San Marino Concert Band – sottolinea il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati – si conferma una realtà capace di far vivere tante vere emozioni”.

Iniziativa che si configura come manifestazione di grande risonanza e rilievo per San Marino ha aggiunto Annachiara Sica, direttore dell'ufficio del Turismo. Già in programma anche altre iniziative a carattere musicale.

Il presidente della San Marino Concert Band Alvaro Selva ha ricordato brevemente il percorso compiuto dalla band che, partendo da radici che vengono da lontano, ha saputo evolvere nella propria proposta musicale continuando a mantenere un rapporto entusiastico con il proprio pubblico, come dimostrato anche all’ultimo concerto di venerdì scorso.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Dino Gnassi (Direttore artistico San Marino Concert Band)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: